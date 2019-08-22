شكرا لقرائتكم خبر عن فنون من الصين وسداسى شرارة وأحمد جمال بمحكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سهرة فنية تأتى ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتقام السبت 24 أغسطس وتبدأ فى الثامنة مساء بمشاركة فنية دولية من الصين ، يليها وفى التاسعة مساء يقدم سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة مختارات من اعمال الموسيقار الكبير الراحل عطية شرارة منها ليالى القاهرة ، متتابعات عربية ، فانتازيا المنصورة ، سماعى نهاوند ، افتتاحية المحبوب ، ليالى الاسكندرية ، رقصة الفراشة ، رقصة الاسكندرانى ومن قلبى .

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وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب الشاب احمد جمال بمختارات من اشهر مؤلفات الموسيقي العربية التراثية والمعاصرة التى اشتهر بتقديمها منها مبيسألش عليا ، يونس ، بتونس بيك ، إلى جانب مجموعة من اعماله الخاصة منها موال ، إسألو كتاب التاريخ ، اخر ميعاد , اللى يقولك بحبك ، إضحكى ، يلا نعيش وخط الحياة .