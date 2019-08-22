شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا "بتخاف من الحسد".. شوف الدليل بنفسك (صور) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية صوفيا فيرجارا ذات الـ(47 عامًا) عن أنها تخاف من الحسد بطريقة غير مباشرة، والدليل على ذلك هو ظهور فيرجارا بعدد من الصور وهى ترتدي ملابس تحمل "عين" والمعروفة أنه ضد الحسد وكأن النجمة الشهيرة تعلن أنها تخاف من الحسد.
ظهرت صوفيا فيرجارا بعدد من الإطلالات خلال حياتها اليومية بـ"تي شيرتات" والبلوزات التى تحمل رسمة العين الشهيرة ولكن بتصميمات مختلفة، ولم تكتف بذلك بل كان للجاكتات نصيب من التصميم وهو ما جعل الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة يؤكدوا أن الأمر لم يكن صدفة بالتأكيد إلا أنها تركز على ارتداء ملابس وإكسسوارات تحمل رسمة "العين" خوفًا من الحسد.
كانت هذه تفاصيل خبر صوفيا فيرجارا "بتخاف من الحسد".. شوف الدليل بنفسك (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.