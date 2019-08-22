شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا "بتخاف من الحسد".. شوف الدليل بنفسك (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية صوفيا فيرجارا ذات الـ(47 عامًا) عن أنها تخاف من الحسد بطريقة غير مباشرة، والدليل على ذلك هو ظهور فيرجارا بعدد من الصور وهى ترتدي ملابس تحمل "عين" والمعروفة أنه ضد الحسد وكأن النجمة الشهيرة تعلن أنها تخاف من الحسد.

ظهرت صوفيا فيرجارا بعدد من الإطلالات خلال حياتها اليومية بـ"تي شيرتات" والبلوزات التى تحمل رسمة العين الشهيرة ولكن بتصميمات مختلفة، ولم تكتف بذلك بل كان للجاكتات نصيب من التصميم وهو ما جعل الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة يؤكدوا أن الأمر لم يكن صدفة بالتأكيد إلا أنها تركز على ارتداء ملابس وإكسسوارات تحمل رسمة "العين" خوفًا من الحسد.

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