شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت رابع مرة.. بيتر ميمى وباهر دويدار فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج بيتر ميمى، تعاقده مع شركة سينرجى على مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان 2020، على أن يكتب المسلسل السيناريست باهر دويدار حيث التقطا الثنائى صورة بصحبة المنتج حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى دون الاعلان عن اسم أو تفاصيل خاصة بالعمل.



باهر دويدار وحسام شوقى وبيتر ميمى

ويسجل المسلسل التعاون الرابع على التوالى بين بيتر ميمى وباهر دويدار بعدما قدما مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة فى السنوات الماضية.

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وجاء عدم إعلان الثنائى عن العمل الذى يقدمانه فى رمضان المقبل لتبدأ التوقعات حول عمل جزء رابع من مسلسل "كلبش" ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أى شيء بخصوص العمل.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.