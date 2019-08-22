الجمهور ينقلب على خالد الصاوي بسبب انفعاله على أحد متابعيه بإنستجرام

انفعل الفنان خالد الصاوي على أحد متابعيه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك بعدما نشر خالد الصاوي صورة جديدة له، وقام أحد المتابعين بالترويج لحسابه الشخصي في التعليقات على الصورة.

وانزعج خالد الصاوي من سلوك المتابع؛ مما جعله يرد عليه ويهدده في انفعال قائلاً: «هعملك بلوك والله»؛ ليتضامن معه عدد من باقي متابعيه.

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وكان النجم خالد الصاوي قد شارك في عدد من المشاهد ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» للمخرج مروان حامد.

الفيل الأزرق 2، من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وبطولة النجوم: كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وشيرين رضا، وإياد نصار، وإنتاج شركة «سينرجى».

