زوجة عزت أبو عوف تكشف مفاجآت عن أيامه الأخيرة قبل الوفاة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبوعوف، وحرصت زوجته أميرة، على أن تتواجد معه خلال هذا اليوم، كما تعودت طوال السنوات الماضية، وبالفعل ذهبت إلى مقبرته وقامت بوضع باقة من الزهور، وقرأت القرآن عليه، وقالت أميرة في تصريحات صحفية، إنها تعلمت من عزت أبوعوف كل شيء في حياتها، مثل الحب والتسامح والوفاء والعفو والاعتماد على النفس، وحب الناس الذي سيدوم حتى بعد الرحيل.

وأضافت، أن عزت كان والداً وأخاً يتحلى بالروح الطيبة بين شقيقاته، وكان يترك لهن حرية الاختيار بعد أن ينصحهن برأيه، وكان يقف بجانبهن في كافة أوقاتهن، وكن يعتبرنه والدهن وليس شقيقهن.

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وكشفت أميرة عن أقرب أصدقاء الفنان عزت أبوعوف، وهو الفنان محمود قابيل، وكانا يتواصلان مع بعضهما بصفة مستمرة، وكان يعتبره أكثر من شقيق، وأيضاً سهير عبدالقادر، ويسرا التي كانت تتواجد معه بشكل دائم خلال أيامه الأخيرة بالمستشفى.

وأشارت إلى أن عزت أبوعوف أصبح منظماً بشكل كبير في يومه؛ فكان ينام عدد ساعات محددة، ويتناول فطوره بشكل يومي في حديقة المنزل، وأصبح متعلقاً بفترة الصباح والهدوء الذي يحيط بهذا التوقيت، وكان بعدها يمارس تمارينه الرياضية البسيطة، وبعدها يقوم بممارسة السباحة التي كان يعشقها.