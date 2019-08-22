بعد الإعلان عن مرضه.. سبب آخر يجعل هيثم شاكر متصدراً قوائم البحث

استطاع الفنان هيثم شاكر أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية، بعد طرح ألبومه الجديد معرفة قديمة، والذي أشاد به الكثيرون من صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، وخلال الساعات الماضية حقق هيثم شاكر نجاحاً آخر، واستطاع أن يتصدر قوائم البحث عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، والتي تبحث عن أغاني ألبومه الجديد.

وشارك أكثر من 10 آلاف شخص على هشتاج ألبوم هيثم شاكر؛ لتوصيل الكثير من رسائل الحب والاشتياق لأغانيه التي ابتعد عن تقديمها طوال السنوات الماضية.

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وطرح هيثم شاكر ألبومه معرفة قديمة في بداية شهر أغسطس الجاري، وضم 14 أغنية، هي: «ماتوصنيش»، «ياما ياما»، «راحتي وياك»، «لحقتيني»، «مش مهم أنا»، «يا حبيبة»، «ماتغيبوش»، «بابي مفتوح»، «تيجي منك»، «كنت مداويني»، «راحو»، «احنا افترقنا»، «مفيش بُعد بينسّي»، «معرفة قديمة»، وتعاون هيثم شاكر من خلال هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار بالوطن العربي، من بينهم: أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وبهاءالدين محمد، ومحمد رفاعي، ونادر عبدالله، وعمرو مصطفى، ووليد سعد، وتامر علي، وأحمد صلاح حسني، ومحمد يحيى، وشادي حسن، وسلامة علي، ورمضان محمد، ومحمد القاياتي، وقد حققت نسب استماع أغاني ألبومه الجديد رقماً كبيراً، بعد أن أشاد به الكثيرون.

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يشار إلى أن الفنان هيثم شاكر قد أعلن منذ أيام، وبعد أن اطمأن على نجاح ألبومه، عن إصابته بمرض السرطان، وأنه لم يرغب في إعلان هذا الشيء تماماً خلال الفترات الماضية، بسبب عدم تعاطف جمهوره معه، أو فكرة أنه يروج لألبومه بهذا الشكل.