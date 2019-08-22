ماذا فعل راشد الماجد مع معجب قبل يده على المسرح؟

شاهد كيف تصرف راشد الماجد مع أحد معجبيه

تعرض الفنان راشد الماجد لموقف طريف خلال حفله الغنائي الكبير، الذي أقامه بالعاصمة البريطانية لندن خلال الساعات الماضية، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً؛ حيث تفاجأ بأحد معجبيه يعتلي المسرح وقام بتقبيل يده أمام الجمهور، واحتضنه الفنان السعودي ومنع أفراد الأمن ومنظمي الحفل من التعامل معه بقسوة.

واستكمل راشد الماجد حفله، بعد أن علق على تواجد هذا الشاب بالمسرح وتقبيل يده، وقال: «عسى ما خرب شعري، وأشوى ما صارلي مثل كاظم الساهر أو ماجد المهندس.. الحمد لله جت سليمة»؛ ليتفاعل معه الجمهور العربي المتواجد بالحفل، الذي تعالت أصوات ضحكاتهم.

كاظم الساهر يحتضن فتاة على المسرح

فمنذ أيام قليلة تعرض الفنان كاظم الساهر لنفس الموقف أيضاً، ولكن هذه المرة صعدت له إحدى الفتيات العراقيات، والتي تحمل بيدها علم العراق، وظلت بجانبه إلى أن احتضنها وأخذ منها العلم، والتقط معها صورة تذكارية وغادرت المسرح، ومنذ عدة أشهر تكرر نفس الأمر مع معجبة بالفنان ماجد المهندس، التي اقتحمت المسرح أثناء حفله وقامت باحتضانه وتقبيله؛ مما عرضه لموقف محرج للغاية، وبعدها تردد أن هذه الفتاة قد تم الحكم عليها بالحبس لما قامت به خلال الحفل.

ونشر مقطع راشد الماجد الكثيرون من محبيه الذين أشادوا بطريقة تعامله مع هذا الشاب الذي قبل رأسه بعد أن قبل يده.



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