نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، بياناً للدفاع عن نفسه في قضيته التي يختصم فيها طليقته هند الحناوي.
ويظهر الفيديو رد الفيشاوي من خلال مكتب المحاماة بشأن سفر ابنته للخارج، وامتناعه عن نفقتها موضحاً: «أن طليقته أوهمته بسفر ابنتهما للخارج للدراسة، في حين أنها رتبت للهرب من حكم قضائي صادر بحقها لحرمانه من نجلته».
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وكانت محكمة أسرة الخليفة قد أصدرت السبت 17 أغسطس، قراراً بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، وذلك لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته «لينا» من طليقته «هند الحناوي»، والمقدرة بـ 235 ألف جنيه.
وكان محامي هند الحناوي، قد أقام دعوى، بمتجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوى؛ لامتناعه عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته «لينا» والمقدرة بـ 234 ألفاً و600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع، وورود التحريات التي تثبت قدرته على الدفع.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد الفيشاوي يرد لأول مرة على اتهامه بالامتناع عن الإنفاق على ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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