شاهد أحدث ظهور لريا ابي راشد مع زوجها

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج ريا أبي راشد، صورة سيلفي لها مع زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».
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وتفاعل مع صورة ريا أبي راشد، عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: سيلفي لطيف- أحبك - أكثر شخص موهوب- مثلي الأعلى.
يذكر أن ريا أبي راشد قد سافرت إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد «Angry Birds 2» في دبي، ثم انتقلت بعدها إلى الكويت لحضور عرضه الأول هناك.
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