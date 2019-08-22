كاظم الساهر يكشف حقيقة انفصاله عن خطيبته

بالفيديو.. كاظم الساهر يرد على حقيقة انفصاله عن خطيبته

حل الفنان العراقي كاظم الساهر ضيفاً على برنامج e t بالعربي، وتحدث القيصر خلال لقائه عن الشائعات التي ترددت حوله طوال الفترة الماضية بخصوص انفصاله عن خطيبته، الفتاة التونسية سارة التي ظهرت معه إحدى المرات في كواليس برنامج ذا فويس.

ورد كاظم الساهر على تساؤل انفصاله عن خطيبته وقال: «هذه أموري الشخصية، ولا أفضل أن أتحدث عنها حالياً، من الممكن أن نتحدث عنها فيما بعد»، وزادت تصريحات كاظم الساهر في هذا الشأن الجدل بين جمهوره ومحبيه؛ خاصة وأنه أكد من قبل أنه سيعلن للجميع عن موعد زواجه، ولكن رفضه الحديث عن علاقته بخطيبته حالياً، يؤكد فشل علاقاتهما وانفصالهما.

كاظم الساهره يعلن ابتعاده عن الوسط الفني

يشار إلى أن كاظم الساهر قد أعلن خلال الفترة الماضية، أنه سيبتعد عن الوسط الفني لفترة ما، بعد أن ينهي كافة التزاماته الفنية، والتي كان آخرها مشاركته في مهرجان سوق عكاظ في دورته الـ13 الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، وشارك القيصر في هذا المهرجان بأوبريت غنائي كبير، شارك به فنان العرب محمد عبده والفنانة اللبنانية كارول سماحة، ونال هذا العمل الفني نجاحاً كبيراً، وأشاد به الكثيرون من صناع الموسيقى بالوطن العربي، وحمل الأوبريت اسم عرب 501م، وافتتح الحفل الذي قدما به هذا الأوبريت، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل.

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