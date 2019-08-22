ديميت أوزديمير وكاهان يلدريم أقصر قصة حب في تركيا

تحت عنوان "عشق العام"، كتبت الصحف التركية عن قصة حب تجمع الممثلين ديميت أوزديمير وكاهان يلديريم المتواجدين في بودروم.

وجاء في الصحافة التركية، أن الممثلين هربا إلى بودروم من الصحافة، وأنهما يقضيان وقتهما كل بمفرده كي لا تلتقطهما الكاميرات. وأن ديميت تقضي وقتها مع أصدقائها في البحر المطل على المنزل الذي استأجرته، بينما يمضي كاهان مع أصدقائه على شاطئ باربلو الذي يبعد 5 دقائق عن منزلها.

وآخر خبر عن الممثلين، أنه عند الساعة 11 ليل أمس، اتجه كاهان لمنزل ديميت وتفحص أطراف المكان قبل دخوله.

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ديميت وكاهان بعدسة البابارتزي

وحينها تم التقاط الثنائي معاً لوحدهما لأول مرة عندما جلسا يتحدثان أمام المسبح.

وقام كاهان بتقبيل يد ديميت، ثم وضع رأسه على كتفها وتحدثا معا بشكل مقرب حتى الساعة 4:00 صباحاً.

كاهان نفى الأخبار المتداولة وقال إنها لا تعكس الحقيقة وإن ديميت صديقته فحسب.

أما ديميت فكتبت "انا وكاهان صديقان فقط، لا يوجد أي شيء بيننا والصور تم التقاطها خلال تبادلنا الحديث معاً. عندما كنا نتحدث كنا نحن الاثنين جالسين فقط في المكان ولكن ليس كما كُتب اننا كنا لوحدنا في المنزل".