بوراك أوزجيفيت في أوّل تعليق على زيادة وزن فهرية أفجان

في آخر ظهور للممثل التركي بوراك أوزجيفيت، شارك في افتتاح مطعم لصديقه اولجان انجين ابن الفنانة سيدا سايان في منطقة جيهانغير.

وقد التقى بوراك مصوّرين في الحفل، فسألوه عن سبب زيادة وزن زوجته فهرية أفجان بعد ولادة طفلهما كاران، ورأيه بها بعد الوزن الزائد، فقال "فهرية والدة صالحة جداً، وهي جميلة للغاية في كل حالاتها".

يذكر أن فخرية تعرضت للتنمّر بسبب زيادة وزنها، وردّت بطريقة غير مباشرة عبر حسابها على "انستغرام" حيث كتبت تعليقاً جاء فيه "كل أم وكل امرأة جميلة".

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بوراك في ظهوره الاخير

وكانت فهرية، قد سافرت مع زوجها الممثل بوراك أوزجيفيت وطفلهما ابن الخمسة أشهر كاران إلى بودروم لقضاء إجازة عيد الأضحى، وخلال الإجازة وأثناء وجودهما في حوض السباحة الخاصة بالفيلا التي استأجراها، تمكّن الباباراتزي من التقاط صورة للممثلين ما تسبب بصدمة لدى جمهورها، الذي تساءل قسم كبير منه عمّا إذا كانت فهرية حاملاً من جديد.

فقد بدت فهرية بوزن زائد، وكانت قد اشتكت خلال حملها من أن وزنها زاد بطريقة غير طبيعية، وبدت في الصور وقد عجزت عن استعادة وزنها، ما عرضها لحملة من التنمّر، ودعمها زوجها حيث كتب على صورة جمعته بها، "أسير مع أجمل امرأة في العالم".