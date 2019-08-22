إلغاء حفل ميادة الحناوي في لبنان بسبب قلة المبيعات

ضربة جديدة تلقتها الفنانة السورية ميادة الحناوي، هذه المرّة من لبنان، حيث تمّ إلغاء حفلها الذي كان مقرراً في مهرجانات حراجل يوم الأحد 25 أغسطس، قبل ثلاثة أيام من موعده.

ولم تصدر اللجنة المنظّمة للمهرجان أي بيان بعد بخصوص إلغاء الحفل، إلا أنّ مصادر أكّدت لـ"الجميلة" أن الحفل لم يحقق نسبة مبيعات تذكر، وأنّ اللجنة انتظرت تحسّن الأوضاع في اللحظات الأخيرة إلا أنّ الأمور بقيت على حالها، وقد طلبت ميادة أن تلغى الحفل، فطالبتها اللجنة بالبند الجزائي، لتتراجع الفنانة عن طلبها، وترمي الكرة في كرة إدارة المهرجانات التي اتخذت القرار بنفسها لحفظ ماء الوجه.

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ولم يعرف بعد ما هو المخرج الذي ستجده اللجنة لتبرير إلغاء الحفل، وعلى الأرجح سيقال إنه تأجل لأسباب لوجستية، بانتظار الإعلان عن حفل جديد في الدورة المقبلة.

يذكر الفنّانة تستعد لتحيي حفلاً في دمشق، وتحديداً على مسرح الأوبرا يوم 29 أغسطس، وكانت قد أحيت حفلاً في تونس، تعرضت خلاله لوعكة صحية، أدّت إلى سقوطها على المسرح، قبل أن تنهض وتطمئن جمهورها أن ما حصل معها كان عارضاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة.