شادية في لقاء نادر: بحب البامية وهذه نصيحة عبدالوهاب لي

كشفت الفنانة شادية، أن الفنان عبدالوهاب نصحها بعدم إرهاق صوتها كل ليلة بالغناء؛ قائلاً: «إن الصوت كنز يجب ألا نستنفده، ورصيد يجب أن نحافظ عليه ولا نبعثره».

وكشفت الفنانة شادية في لقاء نادر لها، تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، عن حبها الشديد للبامية، وأن البامية لا تنقطع من الثلاجة، كما أعلنت عن حبها الشديد للكويت، وأنها تزور الكويت سنوياً؛ لأن شقيقتها تعيش هناك منذ أكثر من 10 سنوات.

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أعلنت الفنانة شادية عن تعودها على السينما، وأن المسرح يحتاج إلى البطلات العفيات القادرات، مثل الفنانة هدى سلطان، التي تتسم بإخلاصها للمسرح.

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الجدير بالذكر، أن الفنانة شادية قد تُوفيت منذ عامين؛ حيث إن آخر أعمالها السينمائية فيلم «لا تسألني من أنا»، والذي يشارك في بطولته: يسرا، وفاروق الفيشاوي، وهشام سليم، وإلهام شاهين، وسوسن بدر، ومن إخراج أشرف فهمي، ومن تـأليف إحسان عبدالقدوس.

ومن أشهر مسرحياتها التي اشتهرت وأحبها الكثير من الناس في مصر والوطن العربي، مسرحية «ريا وسكينة»، والتى يشارك في بطولتها: أحمد بدير، وعبدالمنعم مدبولي، وسهير البابلي، وحمدي أحمد، وراندا، ومن إخراج حسين كمال، ومن تأليف بهجت قمر.

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حيث إن آخر أعمالها الدرامية، كان مسلسل إذاعي «سنة أولى حب»، والذي عرض عام 1974، والذي يشارك في بطولته: محمود ياسين، ونيللي، وأحمد مظهر، ومحمود المليجي، وأمينة رزق، ومن تأليف مصطفى أمين، ومن إخراج محمد علوان.