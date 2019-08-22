الصورة الرسمية لأغنية كارول سماحة الجديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن الصورة الرسمية لأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة بفيلمها الجديد “صدفة”. وأشارت كارول في تعليقها على الصورة إلى أن الأغنية سيتم طرحها قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وأغنية “بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري وانتهت كارول منذ فترة من تسجيلها. فيلم “بالصدفة”، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن بلبنان من بينهم باميلا الكيك وبديع بوشقرا.

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