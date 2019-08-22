ريال مدريد يتجاهل شروط باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار

يترقب ريال مدريد الإسباني موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رافضا في الوقت ذاته الرضوخ لشروط إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يرفض شروط سان جيرمان بالحصول على خدمات البرازيلي فينسيوس جونيور ومواطنه كاسيميرو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نظير التخلي عن نيمار.

وأضافت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يحاول بدوره حسم صفقة نيمار والتفوق على غريمه الأزلي برشلونة الساعي لإعادة لاعبه السابق، لكن دون التخلي عن القوام الأساسي للفريق الملكي.

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وكانت تقارير أشارت إلى رغبة اللاعب الدولي البرازيلي في الرحيل عن النادي الباريسي بعد عامين فقط على انتقاله قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "البارسا".

وذكر صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان رفض عرضا من برشلونة بشأن استعارة نيمار خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع خيار الشراء الإلزامي في نهاية المدة.

وأشارت إلى أن النادي الباريسي يرفض رحيل نيمار على سبيل الإعارة، ويتمسك بالحصول على 222 مليون يورو قيمة انتقاله من برشلونة للفريق في صيف 2017.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة من الباب الضيف، لكن أحلامه اصطدمت بواقع الفشل الدائم لسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ليبدأ محاولاته في الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة.