شادية وناهد شريف وهاجر حمدي نساء في حياة كمال الشناوي

في 22 أغسطس 2011، رحل عن عالمنا النجم الكبير كمال الشناوي، الذي يعتبر واحدا من أهم نجوم الجيل الذهبي للسينما المصرية.

النجم الراحل يعتبر "دنجوان" السينما، فقد اشتهر بوسامته وخفة ظله وحضوره الطاغي على الشاشة، فكان من أهم نجومها.

وفي حياة النجم الراحل نساء أثرن في حياته، أبرزهن:

شادية

كون الفنان الراحل ثنائيا فنيا، اعتبره البعض من أهم الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، مع النجمة الراحلة شادية، وقدما سويا أفلاما مازالت خالدة في ذاكرة السينما المصرية، وصلت لـ 32 فيلما، بدأت عام 1948، لينطلقا بعدها في تقديم أعمالها، وأبرزها "المرأة المجهولة"، "في الهوا سوا"، "أيام شبابي"، "وداع في الفجر"، وغيرها.

عفاف شاكر

الفنانة عفاف شاكر هي شقيقة الفنانة شادية، وفي عام 1947، شاركت في بطولة فيلم "غني حرب" مع الفنان كمال الشناوي، وفي الكواليس نشأت علاقة حب بينهما، انتهت بالزواج الذي لم يستمر سوى 3 سنوات فقط.

ناهد شريف

على الرغم من أن زواج الفنان كمال الشناوي من زوجته الفنانة ناهد شريف، لم يدم سوى 4 سنوات، إلا إنه كان يتحدث عنها دائما أنها كانت خفيفة الظل، مرحة، حنونة، وأثناء أزمة مرضها كان حريصا أن يظل بجوارها.

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هاجر حمدي

عرفت الفنانة هاجر حمدي باسم الراقصة المثقفة، وهذا ما لفت أنظار "الشناوي" لها، ونشأت بينهما قصة حب في كواليس فيلم "حمامة السلام"، انتهت بالزواج، وطلب منها "الشناوي اعتزال الفن، واستمر زواجهما عدة سنوات.

زيزي الدجوي

زيزي الدجوي هي والدة ابنه "علاء"، وهي من عائلة فنية، فخالها هو الفنان الكبير زكي رستم، وابنة شقيقتها هي الفنانة ماجدة الخطيب، كما أنها جدة الفنان الشاب عمر الشناوي.

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