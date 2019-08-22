دواين جونسون الأعلى أجراً بين الممثلين في العالم

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""الخليج 365"" من بيروت: أفادت مجلة فوربس أن نجم أفلام الحركة دواين جونسون الملقب بـ The Rock والذي اشتهر بأدوار البطولة في أفلام مثل ”jumanji“ و"fast and furious" قد تصدّر القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجراً في العالم. مشيرةً في تقريرها إلى أنه جنى 89.4 مليون دولار من شهر يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

وأوضحت أن المبلغ المذكور يتضمن راتبه ونسبته من أرباح أفلامه، بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله "Ballers" الذي تنتجه شبكة HBO بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة Under armour. علماً أنه حلّ في المركز الثاني في العام الماضي الذي احتل الصدارة فيه النجم جورج كلوني محققاً أرباحاً كبيرة من مبيعات شركته لإنتاج مشروب التكيلا.

الجدير ذكره أن نجمي فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (Avengers endgame)_الذي حقَّق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر_ كريس هيمزورث وروبرت داوني جونيور جاءا في المركز الثاني والثالث تباعاً. حيث حقق كريس هيمزورث، الذي جسَّد شخصية ثور 76.4 مليون دولار، بينما ربح روبرت داوني جونيور، الذي لعب دور أيرون مان 66 مليون دولار.

وفيما دخل قائمة العشرة الآوائل ممثلون آخرون من الفيلم بينهم برادلي كوبر وكريس إيفانز وبول راد، حلّ في المركز الرابع ممثل بوليوود أكشاي كومار بمبلغ 65 مليون دولار، بينما حقق نجم أفلام فنون القتال جاكي شان ثمانية وخمسين مليون دولا واحتل المركز الخامس. مع الإشارة إلى أن هذه الأجور للممثلين قد احتُسِبَت قبل خصم الضرائب، ولا تشمل الرسوم التي تُدفع للوكلاء والمديرين والمحامين.