شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد عن أغانى محمد رمضان وأحمد مكى: بتخاطب فئة من الشباب وعجبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة فاطمة عيد إن نوعية الأغانى التى يقدمها الفنانان محمد رمضان وأحمد مكى تخاطب فئة من الشباب، ولها جمهورها بالفعل، مشيرة إلى أنها تحبها بشكل شخصى وتقبل على سماعها.

وأضافت فاطمة عيد لـ"الخليج 365" إن الفنان لابد أن يكون شاملا، وأن يجمع بين أكثر من شىء مثل التمثيل والغناء، وهو ما كان يحدث مع جميع فنانى الزمن الجميل.

يذكر أن آخر أعمال فاطمة عيد أغنية "أنا بنت عمك" بعد إعادة توزيعها على طريقة الريميكس، وهى من كلمات وألحان زوجها اللواء شفيق الشايب، ريميكس معاذ، جرافيك تامر مجدي، مونتاج أبانوب كمال.