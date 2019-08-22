شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: مسارح وسط البلد تهدمت وحل محلها "محلات الشباشب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الندوة الثانية بالمهرجان القومي للمسرح المصري تحدث النجم أحمد عبد العزيز عن كواليس وتفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر وأكد أن وزارة الثقافة بذلت مجهودا كبير في وصول الخدمة الثقافية لمستحقيها ووجه شكره للفنان اسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح علي ما قدمه للمهرجان قائلا : اسماعيل مختار يغزل برجل حمار ولكنه برغم ذلك وفر كل الإمكانيات المتاحة للمهرجان .

وانتقد أحمد عبد العزيز تناقص عدد المسارح في مصر مؤكدا ان منطقة وسط البلد كان بها الكثير من المسارح لكنها هدمت وحول بعضها لمحلات شباشب فاصبحنا في بلد طغت فيها الشباشب علي الثقافة .

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الندوة أقيمت بالمجلس الاعلي للثقافة تحت عنوان " المهرجان القومي للمسرح " ويتحدث فيها الفنان اسماعيل مختار مدير المهرجان والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمهرجان والناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا وبحضور الفنانة عزة لبيب عضو اللجنة العليا وعدد من النقاد والمسرحيين .

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تستمر فعاليات دورته الثانية عشر وكل يوم تعرض المسرحيات المشاركة وتتنافس لتعلن الجوائز يوم 30 أغسطس في حفل صخم بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير.