شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحقق أمنية نحات تمثال حسن حسنى.. والفنان يتواصل معه ويشكره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الخليج 365 أمنية النحات الشاب محمود فؤاد الذى نحت تمثال الفنان الكبير حسن حسنى وحاز إعجاب الجماهير لدقته وتجسيده ملامح الفنان الكبير بدقة متناهية وبصورة معبرة.

وتصدر اسم الفنان حسن حسنى اليوم الخميس موقع تويتر بعد إعجاب رواد الموقع بتمثاله المنحوت، وإشادتهم بالنحات محمود فؤاد الذى نحت التمثال ، مؤكدين أن التمثال نسخة طبق الأصل من ملامح حسن حسني، وأشادت التعليقات بمهارة النحات وروعة العمل الفنى، عبر هاشتاج حسنى حسني الذى احتل مرتبة متقدمة اليوم الخميس فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى.

اتصل الخليج 365 بالفنان الكبير بعد الضجة الواسعة حول تمثاله ليعبر حسن حسنى عن سعادته بالتمثال المنحوت.

وقال حسن حسنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع :"التمثال عجبنى جدا وناس كتير بعتولى صوره لكن للأسف ماشفتش التمثال نفسه وباشكر الفنان اللى عمله".

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وطلب الفنان حسن حسنى الذى يقضى الفترة الحالية بالساحل الشمالى رقم هاتف الفنان الشاب ليشكره بنفسه، حيث أكد النحات الشاب أنه يتمنى أن يصل التمثال للفنان حسن حسنى، وأن يعرف رأيه فيه.

واستطاع الخليج 365 ان يحقق أمنية الشاب حيث أوصل رغبته للفنان الكبير فبادر حسن حسنى بالاتصال به وشكره وأبدى إعجابه الشديد بالتمثال، وأكد للفنان محمود فؤاد أنه يتوقع له مستقبل باهرا .

وقال حسن حسنى لليوم السابع بعد اتصاله بصانع التمثال:"شكرته ووعدته بأن أستقبله فى بيتى بعد عودتى من الساحل الشمال".وتابع الفنان الكبير:"الشاب أكد لى حبه وإعجابه الشديد بى ورغبته فى أن يكرمنى بهذا التمثال الجميل".