شكرا لقرائتكم خبر عن "مبقاش سر " لأصالة تقترب من 4 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب أغنية أصالة الجديد "مبقاش سر" من ضمن ألبومها الجديد "من قربك"، من 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب الأيام الماضية والأغنية من تأليف أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم ومن توزيع فهد.

وتتعاون "أصالة" في ألبومها الجديد "في قربك" مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبونعمة، عبدالحميد الحباك، أحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، مدين، عبدالرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبدالواحد، طارق عبدالجابر، وغيرهم.

ومن ناحية أخرى تظهر الفنانة أصالة لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.