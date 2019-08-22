شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يقترب من 85 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، أمس الأربعاء إيرادات 910 آلاف جنيه و 273 جنيها، ليصل اجمالى ما حققه الفيلم بعد 29 يوم عرض إلى 84 مليوناً و 660 ألف جنيه، ليزيد الفيلم من رقمه القياسى كأعلى فيلم تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".