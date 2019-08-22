شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..ياسمين صبرى تستعرض مهارتها فى قيادة الدراجة على الشاطىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة ياسمين صبرى مهارتها فى قيادة الدراجة من خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور انستجرام، أثناء تواجدها على احد شواطىء مدينة ماربيلا الاسبانية، حيث ظهرت وهى تقود دراجة فى ممر خاص بالدراجات على الشاطئ.

وتقضى ياسمين صبرى اجازتها الصيفية بين أكثر من دولة حيث سافرت الى الولايات المتحدة الأمريكية فى عيد الفطر الماضى وبعدها انتلقت الى العاصمة الفرنسية باريس وتتواجد حالياً مدينة ماربيلا أسبانيا لاستكمال اجازتها.

وقدمت ياسمين مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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