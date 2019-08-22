شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسرحية الشاطئ على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم مسرحية "الشاطئ" على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى في دورته الـ 12 ضمن المسابقة الأولى، في السادسة مساء.



مسرحية الشاطئ (1)

مسرحية "الشاطئ" من بطولة مازن جمال عبد الناصر، ومنه المصرى، وضياء الدين زكريا، وعبدالرحمن القليوبى، والطفلة روان محمد، ومن تأليف عمر رضا، ومن إخراج ضياء الدين زكريا، ومخرج منفذ نورا المهدى، وديكور نورا محمد، وتصميم إضاءة محمود طنطاوى.



مسرحية الشاطئ (2)

وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الشباب الذى يجدون أنفسهم في مكان غير معلوم، وغير متذكرين للكثير من ذكرياتهم، وبالتالي تدور بينهم الصراعات على حسب شخصياتهم، فمنهم من يمثل العلم، ومنهم من يمثل رأس المال، ومنهم من تمثل الأنثى وسيدة المجتمع، ومنهم من يمثل الفن.

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مسرحية الشاطئ (3)

المسرحية من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، وتمثل المعهد بعد أن حصلت على المركز الأول في المهرجان العربى ذكى طليمات، كما حازت على بعض من الجوائز الأخرى مثل أفضل إخراج، وديكور، وممثل دور أول.



مسرحية الشاطئ (4)