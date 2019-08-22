شكرا لقرائتكم خبر عن 67.7 مليون جنيه إجمالى إيرادات فيلم "ولاد رزق 2" بعد 15 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل جيد بعد انتهاء عيد الأضحى، حيث حقق أمس الأربعاء مليوناً و 901 ألف و 528 جنيه، لتصل محصلة الفيلم فى شباك التذاكر بعد 15 يوم عرض إلى 67 مليوناً و 700 ألفأألف جنيه.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى، وشركة الطاهر ميديا برودكشن.