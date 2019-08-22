شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل شارك أنطونيو بانديراس يظهر فى ولاد رزق 2.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفنان مصطفى جعفر أن يلفت الأنظار من خلال دوره في فيلم "ولاد رزق 2" الذي يعرض حاليا ويحقق نجاحاً كبيراً . Advertisements مصطفي جعفر مثل العديد من الأدوار المختلفة والمهمة في مشوارة الفني في خلال 10 سنوات، آخرهم دور راجا في فيلم "ولاد رزق ٢" الذي حقق إيرادات عالية جدا وأيضاً دور الظابط سيف الأتربي في مسلسل "آسيا" مع الفنانة مني ذكي ، ودور العدوي في مسلسل "الصعلوك" مع الفنان خالد الصاوي ،ودور خوز أحمد في فيلم "بلاك جولد" مع الفنان انطونيو بانديراس والذي تم عرضه في أوروبا وأمريكا والدول العربية .

مصطفي جعفر (1)



مصطفي جعفر (2)



مصطفي جعفر (3)

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