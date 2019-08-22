صورة| شريف منير ينصح متابعيه بقراءة هذا الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان شريف منير صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وهو يقرأ كتاب "علاقات خطرة"، على أحد الشواطئ، خلال إجازته الصيفية. ونصح منير متابعيه وجمهوره بضرورة قراءة الكتاب، ووصفه بالمهم. ويحيي الفنان شريف منير حفلا بصحبة فرقته "نوستالجيا"، في مكتبة الإسكندرية نهاية شهر أغسطس الجاري.

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