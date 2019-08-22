إسراء عبدالفتاح تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة رومانسية لـ"الميرغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة مسرح مصر، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تحمل بوكيه ورد وأمها تورتة، وبديها الأخرى هاتفها وتظهر عليه صورة زوجها الفنان حمدي الميرغني.

وعلقت عبدالفتاح على الصورة: "إنت كل شيء، أنا أحبك اليوم ودائما".

واحتفلت إسراء عبدالفتاح بعيد ميلادها، قبل يومين، وحرص زوجها وكل أعضاء فريق مسرح مصر بتهنئة بعيد ميلادها.