- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة مسرح مصر، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تحمل بوكيه ورد وأمها تورتة، وبديها الأخرى هاتفها وتظهر عليه صورة زوجها الفنان حمدي الميرغني.
وعلقت عبدالفتاح على الصورة: "إنت كل شيء، أنا أحبك اليوم ودائما".
واحتفلت إسراء عبدالفتاح بعيد ميلادها، قبل يومين، وحرص زوجها وكل أعضاء فريق مسرح مصر بتهنئة بعيد ميلادها.
كانت هذه تفاصيل خبر إسراء عبدالفتاح تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة رومانسية لـ"الميرغني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.