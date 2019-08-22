سميح ساويرس: "الجونة" حلم تحول إلى مدينة للثقافة والفن والسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت مدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر عن بدء تحضيرات تنظيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر 2019، وذلك بحضور كوكبة من نجوم وصناع الفن السابع العالميين والمصريين، وأعلن المهرجان عن قائمة طويلة من الأفلام التي تشارك في دورته هذا العام.

نظمت مدينة الجونة النسخة الأولى من المهرجان عام 2017 إذ نجح في استقطاب العديد من نجوم وصناع وفناني السينما العالمية والمصرية، بفضل الطبيعة الساحرة للمدينة من شواطئ مميزة وقنوات مائية والهندسة المعمارية التي تضفي طابعًا خاصًا على المدينة بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة من فنادق، ومراكز لورش العمل وقاعات للسينما والعديد من الأنشطة الترفيهية التي ساهمت في نجاح المهرجان، وساهم مهرجان الجونة في إعادة وضع مصر على خريطة المهرجانات المتميزة على المستوى الإقليمي والعالمي.

ويأتي المهرجان هذا العام ضمن احتفاليات مدينة الجونة بمرور ثلاثين عامًا على إنشائها، والتي حافظت على ريادتها العالمية كمدينة متكاملة باستمرار التجديدات والتوسعات واستقطاب الأجيال الجديدة من الزائرين بالعديد من الأنشطة التي تناسب مختلف الاهتمامات.

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وأكد المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة ومؤسس مدينة الجونة، أنه فخور بتحول مدينة الجونة من مجرد حلم إلى مدينة متكاملة أصبحت ملتقى للأحداث الثقافية والسياحية والفنية.

وأضاف ساويرس: تأتي الدورة الثالثة من مهرجان الجونة تأكيدًا على استمرار النجاح، ودعوة وحضور الفنانين وصناع السينما العالميين دليلاً على أن مصر في الطريق الصحيح لاستعادة مكانتها الفنية على المستوى الإقليمي وشاهدًا عن الأمن والأمان الذي يتمتع به الزائرو.

هذا وقامت شركة أوراسكوم للتنمية مؤخراً بالإعلان عن وضع حجر الأساس "لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة" وذلك في إطار الجهود المستمرة من الشركة لتحويل مدينة الجونة لملتقى ثقافي عالمي، ومن المتوقع أن يكون المركز مقراً لمهرجان الجونة السينمائي بحلول عام 2020.