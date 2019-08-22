تراند اليوم : ممثل مصري شهير يشعل الجدل بسخريته من "إليسا".. هذا ما قاله...

أثار الممثل المصري صلاح عبدالله، جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة اعتبرت تتضمن السخرية من المطربة اللبنانية "إليسا".

وكتب عبدالله عبر حسابه على موقع "تويتر": "بفكر أعلن إعتزالي التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: إوعى ياصاصا إوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول إوعى".

وأشعلت التغريدة ردود فعل واسعة بين المتابعين، فيما رأى البعض أنها تحمل سخرية من إعلان المطربة اللبنانية "إليسا" مؤخرًا اعتزالها العمل الفني بعد إطلاق ألبومها الجديد مع وصفها لما يجري داخل الوسط الفني بـ "المافيا".

وأعاد عبدالله الذي اشتهر بأدواره الكوميدية خصوصًا نشر تغريدة أخرى مع الإشارة إلى أن الأولى كانت عفوية وأنه لم يقصد من خلالها إحداث كل هذه الضجة.

وكتب: "هزاراية.مجرد هزاراية.واللهِ ماكانت عالبال ألهمني بيها المولى وأنا في أسوأ حال وقفزت عليكم ياحبايبي من باب الارتجال. ولما شفت ردودكوعليها القلب رد بجد وقال اللهم دِمها نعمة واحفظها مالزوال".