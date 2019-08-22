مازح الفنان راشد الماجد على المسرح شخص من الجماهير الحاضرة لحفله الذي أحياه مساء أمس بالعاصمة البريطانية لندن. ورد راشد الماجد على أحد الحضور الذي طلب منه غناء الأغنية الشهيرة ” جيت وش جابك حبيبي” ضاحًكا: “أوبر.. أوبر” في إشارة لتطبيق شركة أوبر الشهير لنقل الركاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: رد مضحك من راشد الماجد على شخص طلب أغنية “جيت وش جابك حبيبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.