كلاكيت ثاني مرة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بتألقها على شاطئ البحر

خطفت الفنانة ريهام أيمن الأنظار للمرة الثانية في ذات الأسبوع، حيث نشرت صور إطلالتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها متألقة على شاطئ البحر. يذكر أن الفنانة ريهم أيمن شاركت سابقاً في بطولة مسلسل "موجة حارة"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج أكرم العربي، وبطولة كل من إياد نصار، "موجة حارة"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج أكرم العربي، وبطولة كل من إياد نصار، رانيا يوسف ، درة، خالد سليم، معالي زايد، صبا مبارك، سارة سلامة، جيهان فاضل، مدحت صالح، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد أبو الوفا، هنة شيحة، بثينة كامل، عارفة عبد الرسول، ياسمين رئيس، سيد رجب، أميرة العايدي، عبد الرحيم حسن، حمادة بركات، عايدة عبد العزيز، محمد ممدوح، رمزي لينر، أحمد حلاوة، ياسر علي ماهر، فراس سعيد، فرح يوسف، عمر حسن يوسف، هالة فاخر، حنان سليمان، سامي مغاوري. Advertisements

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