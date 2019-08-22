الليلة.. عرض "حمام الست" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

يعرض مساء اليوم، الخميس، "حمام الست" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٢٥،٥٠،٧٥،١٠٠ جنيهًا

ويشار إلى أن "حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من

شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.