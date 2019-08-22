بالصور.. محمد رمضان يكشف كواليس "أقوى حفل في الساحل"

كشف النجم محمد رمضان عن كواليس بروفة "أقوى حفل في الساحل"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر إحياء الحفل غداً الجمعة الموافق 23 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الخامسةمساءً، بسعر تذاكر تتراوح بين 200 جنيهاً، و500 جنيهاً، 750 جنيهاً، 1000 جنيهاً.
يشار إلى أن الفنان محمد رمضان سيقدم من خلال الحفل باقة منأجمل أغانيه ومنها: "مافيا، الملك، القمر، فيرس، نمبر وان، أقوى كارت في مصر، بابا، بوم".
يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لإحياء حفلاً ضخماً، بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر عن طرح التفاصيل قريباً، كما تم تعاقده مع شركة روتانا لإنتاج بعض الأغاني، وألبومات الغنائية.
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