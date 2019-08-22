الليلة.. عرض "المتفائل" لـ سامح حسين على المسرح القومي

يعرض مساء اليوم، الخميس، "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوميًا ماعدا الأربعاء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.
عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.
موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.
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