بالفيديو.. كليب "انساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتجاوز 103 ملايين مشاهدة

تجاوز كليب "انساي" للفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد حاجز الـ103 ملايين مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني. لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني. يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم جديد، بعنوان مؤقت "شبح النيل"، من المقرر عرضه بتقنية 3d، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب وإثارة. من المقرر عرضه بتقنية 3d، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب وإثارة. جدير بالذكر، أن الفنان سعد لمجرد طرح أخيرًا كليب "نجيبك نجيبك"، كلمات محمود برحيل، ألحان محمد نوبال، توزيع دي جي فان، إخراج حكيم غراب.

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