يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفلًا غنائيا ضخمًا، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ28، وذلك مساء اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يقدم "الحجار"خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: (عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين).
ويذكر أن تستمر فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 28 حتى يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. علي الحجار يشعل القلعة بأجمل أغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.