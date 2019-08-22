الليلة.. علي الحجار يشعل القلعة بأجمل أغانية

يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفلًا غنائيا ضخمًا، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ28، وذلك مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يقدم "الحجار"

خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: (عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين).

ويذكر أن تستمر فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 28 حتى يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر.