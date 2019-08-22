يستعد المطرب محمد عبده، لإحياء حفل غنائي ضخم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك مساء اليوم الخميس، 22 أغسطس. من المقرر أن يقدم فنان العرب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "يا غافية قومي"، أبرزها "وين الدليل"، "أستطيع"، "تضحك معي"، "أنا من أكون"، "أحلى خبر". خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "يا غافية قومي"، أبرزها "وين الدليل"، "أستطيع"، "تضحك معي"، "أنا من أكون"، "أحلى خبر". يذكر أنه كانت انتشرت أخيرًا شائعات حول الحالة الصحية للمطرب الكبير محمد عبده، إلا أنه نفى تلك الشائعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. محمد عبده يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.