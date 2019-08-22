النجم "أبو" يستعد لطرح أحدث أغنياته "عيش يا قلبي" مع "جاما ميوزيك"

يستعد النجم "أبو"، والمنتج محمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة "جاما ميوزيك"، لطرح أحدث تعاون فنى بينهما، بعنوان "عيش يا قلبي"، وذلك فى المؤتمر الصحفي الذى سيعقد يوم الأحد المقبل بفندق فيرمونت نايل سيتى.

كان الفنان أبو انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير

أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي"، تحت إدارة المخرج الكبير فادى حداد، حيث شاركه، للمرة الأولى، من لبنان الفنان المسرحي القدير رفيق على أحمد، وكذلك الممثلة وملكة جمال لبنان فاليرى أبو شقرا، وتم التصوير في مدينة صور جنوب لبنان واستغرق يومين.أغنية "عيش يا قلبي"، كلمات "أبو"، ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.. من المقرر عرضها، للمرة الأولى، خلال المؤتمر الصحفي الأحد المقبل.. يذكر أن المطرب العالمى"أبو" حققت أغنيته "3 دقات" نجاحًا كبيرًا وصل إلى أكثر من نصف مليار مشاهدة فى أقل من عامين، وهى أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربي.