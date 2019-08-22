رسالة أحلام إلى فريقها الجديد في The Voice؟

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 03:52 مساءً - بدأت التحضيرات للموسم الخامس من برنامج The Voice ، واجتمعت لجنة التحكيم الجديدة مؤخرا استعدادا لمرحلة اختيار المواهب المشاركة في البرنامج، ومن ضمنهم الفنانة أحلام.

نشرت أحلام عبر حسابها الشخصي على Instagram، مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة لها، موجهة عليها رسالة توضح فيها مواصفات الفريق الذي تسعى لتكوينه: عندما أقوم ببناء فريق فأني أبحث دائماً عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم فأنني ابحث عن أناس يكرهون الهزيمة.

كانت شبكة قنوات‎ mbc ‎قد أعلنت تفاصيل الموسم الخامس من البرنامج ذا فويس‎ the Voice ‎بعد ‏الاستقرار على الفنانين أعضاء لجنة التحكيم‎.ومن المقرر أن يستمر كل من مدرّبي الموسم الماضي، أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من ‏راغب علامة وسميرة سعيد‎.

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