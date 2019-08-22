تمثال حسن حسني يغزو تويتر

كشف فنان مصري شاب عن تمثال للفنان المصري حسن حسني عبر حسابه على تويتر، ونشر مجموعة من الصور له مع التمثال المنحوت بدقة بالغة للممثل القدير.

وفي محاولة للفت الانتباه وجذب رواد تويتر للعمل الفني، غرد النحات الشاب محمود فؤاد متسائلا عن اسم صاحب التمثال؛ لتنهال عليه التعليقات.



التدوينة نالت عددا كبيرا من التغريدات، إذ تبارى رواد تويتر لتخمين اسم صاحب التمثال، وقال لاعب كرة القدم المصري إبراهيم سعيد: "هو يمشي شخصيتين على فكرة.. حسن حسني ومرتضى منصور".





وكتب الفنان المصري أحمد صلاح حسني: "عم حسن يستحق إنه يقلب الدنيا كلها مش بس تويتر.. بعشقه"، ثم زيل كلماته بهشتاق #حسن_حسني.

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ومن ضمن التعليقات التي انهالت على التغريدة: "حسن حسني يستحق تمثالا، في وقت استعان به كل نجوم السينما"، "شابوه للفنان الذي نحت التمثال"، و"حسن حسني من أبرز نجوم السينما، قدم دور الشحات والمعلم وابن الذوات وأبهرنا".

بينما انتقد البعض التمثال، معتبرين أنه لا يشبه صاحب الشخصية الحقيقية، ومن التعليقات الساخرة: "أنا شيفاه خليط من حسن حسني على عمرو أديب على أحمد رمزي وهو كبير" و"حسن حسنى بقا له تمثال يا بشرية".





حسن حسني فنان من العيار الثقيل، قدم العديد من الأعمال الفنية البارزة في السينما والتليفزيون، ويعرض له فيلم "خيال مآته" في السينما حاليا.



