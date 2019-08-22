الجوكر وفضيحة أوراق بنما.. أبرز أفلام مهرجان فينيسيا

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وكالة الأنباء الألمانيةالخميس 2019/8/22 05:07 م بتوقيت أبوظبي
أبرز أفلام مهرجان فينيسيا السينمائي 2019
تشهد مدينة البندقية في إيطاليا في 28 أغسطس/آب الجاري انطلاق دورة جديدة لأقدم مهرجان سينمائي في العالم على الإطلاق، وهو مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي تم تأسيسه 1932، ويتم تسليم الجوائز في 7 سبتمبر/أيلول 2019.
وتضم الدورة الجديدة مجموعة مختارة من الأفلام التي يتم عرضها للمرة الأولى خلال المهرجان.
- JOKER ( الجوكر): تناول جديد، بل أكثر قتامة، لقصة الرجل الوطواط (باتمان) الخيالية، وهو بطولة خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو، وإخراج تود فيليبس.
- THE LAUNDROMAT (ذا لوندرمات): وهو دراما للمخرج ستيفن سودربرج تدور حول فضيحة غسل الأموال المعروفة باسم "وثائق بنما" وتضم النجوم ميريل ستريب وجاري أولدمان وأنطونيو باندراس.
- AD ASTRA (أد أسترا): أول محاولة للمخرج الشهير جيمس جراي لاقتحام عالم الخيال العلمي، يقوم براد بيت فيه بالبطولة حيث يجسد شخصية رائد فضاء في ملحمة فضائية وجودية.
- ADULTS IN THE ROOM (أدالتس إن ذا روم) "كبار في الغرفة": فيلم للمخرج كوستا جافراس يكشف عن الشروط القاسية لخطة الإنقاذ المالي لليونان، وهو يعتمد على ما ورد في مذكرات لوزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.
- SATURDAY FICTION (ساترداي فيكشن) "حكاية السبت": قصة تجسس بالأبيض والأسود تدور أحداثها في شنغهاي في أربعينيات القرن العشرين من إخراج يي لو وبطولة جونج لي، أشهر ممثلة صينية.
- THE TRUTH (ذا تروث) "الحقيقة": الفيلم الافتتاحي للمهرجان، من إخراج المخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا، بطولة نجمتين من نجوم السينما الفرنسية وهما: كاترين دينوف وجولييت بينوش.
- THE KING(ذا كينج) "الملك": فيلم مقتبس من عدة أعمال لشكسبير من إخراج ديفيد ميشود، بطولة تيموثي شالاميت وجويل إجيرتون وروبرت باتينسون.
- MARRIAGE STORY (ماريدج ستوري) "قصة زواج": دراما تشبه السيرة الذاتية تدور حول الطلاق للمخرج نوح باومباخ، بطولة سكارليت جوهانسون وآدم درايفر.
- J’ACCUSE(جاكيوز) "أنا اتهم": عودة للمخرج رومان بولانسكي بدراما تاريخية بطولة جان دوجاردين تتناول قضية دريفوس، وهي قضية شهيرة تتعلق بمعاداة السامية في فرنسا في مطلع القرن العشرين.
- THE PERFECT CANDIDATE (ذا بيرفكت كانديديت) "المرشح المناسب": قصة امرأة ترشح نفسها لمنصب في المملكة العربية السعودية، لأول مخرجة بالمملكة هيفاء المنصور.
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