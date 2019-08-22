أوباما وزوجته في هوليوود لأول مرة بـ"أمريكان فاكتوري"

سجل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أول ظهور لهما في هوليوود، الأربعاء من خلال فيلم وثائقي تم تصويره في المنطقة الصناعية بأوهايو ووصفه النقاد بأنه فيلم مؤثر جاء في موعده.

يتناول فيلم "المصنع الأمريكي" (أمريكان فاكتوري) قصة استحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة جنرال موتورز، وهو باكورة الإنتاج المشترك بين نتفليكس وشركة هاير جراوند، التي أسسها أوباما وزوجته العام الماضي.

وكتب أوباما عبر تويتر الأربعاء: "قصة جيدة تمنحك الفرصة لفهم حياة شخص آخر بشكل أفضل، هذا ما جذبنا أنا وميشيل لإنتاج أول فيلم لشركة هاير جراوند".

يتتبع الفيلم الوثائقي حياة آلاف العمال الذين تقرر تسريحهم من قطاع صناعة السيارات في مورين بولاية أوهايو خلال الركود الاقتصادي في 2008، والذين أعادت شركة فوياو جلاس أمريكا الصينية لتصنيع زجاج السيارات توظيف بعضهم في ذات المصنع بعد 6 سنوات.

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ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" فيلم (المصنع الأمريكي)، الذي طرحته نتفليكس الأربعاء، بأنه "وسيلة ممتازة تخدم مهمة إلقاء الضوء على قصص الجماعات المهمشة".

وقال أوباما في تسجيل مصور للترويج للفيلم مع السينمائيين جوليا رايشرت وستيفن بوجنار أطلقته نتفليكس: "نريد أن يتجاوز الناس ذاتهم ويتعرفوا ويفهموا حياة الآخرين".

بينما قالت ميشيل أوباما للسينمائيين، الإثنين، إنها تأثرت بشكل خاص بالمشاهد الأولى للعمال وهم على أرضية المصنع، مضيفة: "من هنا جئت، هكذا كان أبي".

وأوضحت: "من أكثر الأشياء التي أحبها في هذا الفيلم، هو أن تدع الناس يسردون قصتهم بأنفسهم. (أمريكان فاكتوري) لا يحمل توجيها معينا، لم يخضع لتنقيح".

ووصفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الفيلم بأنه "مؤثر"، وقال موقع "فوكس دوت كوم" الثقافي إنه يعطي "لمحة رائعة عن تحديات العولمة".

حظي الفيلم بنسبة تقييم بلغت 97% على موقع "روتن توميتوز" لتقييمات الأفلام.