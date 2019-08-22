مهرجان فينيسيا 2019.. كثير من النجوم والأفلام المميزة

تسود حالة من الترقب للدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2019، التي من المقرر أن تبدأ فعالياتها في 28 أغسطس/ آب حتى 7 سبتمبر/ أيلول 2019، نظرا لأنها تجمع ما بين العديد من النجوم وأفلام رفيعة المستوى.

فقد شهد التحضير للنسخة الـ76 من المهرجان بعض المناقشات المحتدمة، عن عدة قضايا منها، انخفاض عدد المخرجات المشاركات، فيما لا يزال البعض غير مقتنع بأن خدمات البث الرقمي مثل نتفليكس يجب أن يكون لها مكان في المهرجان.

وتبدأ الفعاليات بعرض فيلم "ذا تروث" (The Truth) للمخرج الياباني هيروكازو كوري ايدا، الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" عن فيلم " شوب ليفترز.

وعلى مدار أيام المهرجان، سوف يتألق المزيد من النجوم على السجادة الحمراء من بينهم ميريل ستريب وبراد بيت و جوني ديب وسكارليت جوهانسون وروبرت باتنسون، كما من المرجح أن يظهر المغني مايك جاجر في ختام فعاليات المهرجان.





وحضور مثل هذه الأسماء يوضح مدى أهمية مهرجان فينيسيا بالنسبة لهوليوود، والذي يمثل أول مرحلة أساسية لمرشحي الأوسكار المحتملين.

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وخلال الأعوام القليلة الماضية، نجح كثير من الأفلام التي يتم عرضها في مهرجان فينيسيا في الفوز بجائزة الأوسكار، ومن بينها أفلام " روما" و " لا لا لاند" و " شيب أوف ووتر".

ويظهر كبار نجوم هوليوود، خلال الدورة الحالية للمهرجان، في عدة أفلام، فهناك فيلم الجريمة "جوكر" بطولة الممثلين خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو، ومن إخراج تود فيليبس.

من ناحية أخرى، سوف يتم عرض فيلم "أد أسترا"Ad Astra الذي يعد أول الأفلام التي تدخل منطقة الخيال العلمي، من إخراج جيمس جراي، ويقوم ببطولته براد بيت حيث يلعب دور رائد فضاء.

كما سوف يعرض فيلم " ويتينج فور ذا بارباريانز Waiting for the Barbarians من بطولة جوني ديب وروبرت باتنسون، المقتبس من رواية للكاتب الجنوب أفريقي جيه ام كويتزي، التي تدور حول الهجرة والعنصرية.

ومن المتوقع أن تدور مناقشات كثيرة حول العروض التي تقدمها شبكات البث عبر الإنترنت، وعلى الرغم من أن مهرجان كان استبعد هذه الشبكات من منافساته بعد خلاف حول حقوق التوزيع، يبدو أن فينيسيا أكثر انفتاحا.

ونتيجة لذلك، سوف يتنافس فيلمان أحدهما للمخرج ستيفن سودربرج ويدور حول وثائق بنما ويحمل اسم "ذا لاوندرومات" The Laundromat ومن بطولة ميريل ستريب وجاري أولدمان، بالإضافة إلى فيلم شبه سيرة ذاتية للمخرج نواه بومباك من بطولة سكارليت جوهانسون و أدام درايفر ويحمل عنوان مارديج ستوري Marriage Story، على أبرز جوائز المهرجان وهي جائزة الأسد الذهبي.