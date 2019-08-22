البرومو الأول لفيلم سيلفستر ستالون الجديد "Rambo: Last Blood"

نشرت شركة إنتاج فيلم الاكشن والاثارة الشهير "Rambo" البرومو الأول للجزء الجديد من الفيلم والذي يحمل اسم "Rambo: Last Blood".



الفيلم الذي من إخراج المخرج الشهير أدريان جرونبيرج، وكتب السيناريو الخاص به كل من ماثيو سيرولنك وديفيد موريل، تدور قصته عندما يصعد رامبو لمواجهة شخص مكسيكي، فيما تردد أنها ستكون مغامرته الأخيرة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم سيلفستر ستالون وجيسيكا مادسن وادريانا بارازا وأوسكار جينادا وخواكين كوسيو وباز فيجا وسيرجيو بيرس وديانا بيرموديز ومانويل أوريزا وماركو دي لا اوه ولويس مانديلور وغيرهم، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في نهاية هذا العام 2019.

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