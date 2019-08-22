أمينة غولشه تعتزل الفن لأجل عائلتها

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""الخليج 365"" من بيروت: قررت الممثلة التركية أمينة غولشه اعتزال التمثيل مؤقتاً، حتى تركز على حياتها الزوجية وتنجب أطفالاً وترعاهم بعيداً عن ضغوط العمل. حيث نقلت صحيفة Akşam التركية عنها رفضها لبطولة ثلاثة عروض لمسلسلات جديدة، وقولها: "أريد أن أستمتع بالزواج، وأريد أن أكون أماً في أسرع وقت ممكن. لن أشارك في أي مسلسل الآن".

كما نقلت الصحيفة عن زوجها لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل قوله: "لقد تربيت وفقاً للعادات والتقاليد التركية، وأمينة تعرف ذلك جيداً".

يُذكر أن الثنائي قد تزوجا بحفلٍ أُقيمَ في شهر يونيو 2019 في منطقة بشيكطاش بمدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، اللذين شاركا كشاهدي زواج، وتمنيا لهما حياةً سعيدة. وقدّما وثيقة الزواج للعرسان أمام الحضور من أقارب وشخصيات فنية ورياضية ووجهٍ معروفة.

