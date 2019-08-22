شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المخرج الأمريكي الشهير كوينتين تارانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، مولوده الأول من زوجته عارضة الأزياء " دانييلا بيك"، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وقال تارانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، إنه هو وزوجته (دانييلا بيك) سعيدان جدا للإعلان إنهما ينتظران مولودا.





وتزوج تارانتينو لأول مرة عام 2018، من المغنية الإسرائيلية دانييلا بيك، والتقى الزوجان في عام 2009 عندما قدم المخرج فيلم "Inglourious Basterds" للصحافة. ثم بدأت العلاقة عام 2016، وقام بخطبتها عام 2017. ولم يتزوج تارانتينو من قبل، موضحًا ذلك بحقيقة أن العمل في السينما يشغل جميع أوقات فراغه.

وتعتبر أول تجارب تارانتينو الإخراجية كانت عام 1992 مع فيلم Reservoir Dogs، إلا أن شهرته الواسعة ونجاحه التسويقي أتى مع فيلم Pulp Fiction عام 1994، والذي فاز عنه بجائزة أوسكار لأفضل نص سينمائي.

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وتلته نجاحات عديدة منها Jackie Brown عام 1997، وKill Bill بجزئه الأول عام 2003 وجزئه الثاني عام 2004، وGrindhouse عام 2007. وقد رُشح تارانتينو للعديد من الجوائز عن أفلامه inglorious Basterds عام 2009 وDjango Unchained عام 2012، ونال عن الأخير ثاني جائزة أوسكار له عن أفضل نص سينمائي.