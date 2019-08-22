صور.. محمد رمضان يجرى البروفات الأخيرة لحفله فى الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى النجم محمد رمضان، أمس الأربعاء، بروفة نهائية من أجل حفله المنتظر فى الساحل الشمالى المقرر احيائه غداً الجمعة، وذلك فى مقر الحفل حيث يتم العمل على التحضيرات الأخيرة للحفل والانتهاء من تجهيزات المسرح والإعداد للفقرات الاستعراضية التى يقدمها رمضان خلال الحفل.
محمد رمضان
ويجهز محمد رمضان لإطلاق أكثر من أغنية جديدة خلال الحفل حيث يغنيهم للمرة الأولى كما يعد الجمهور بأكثر من مفاجأة أخرى فى الحفل المقرر أن يشهد أكبر شو استعراضي بالاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين، والحفل من إخراج تامر كرم مخرج مسرحية "الملك لير" تامر كرم، ومسرح تامر فوزي، إضاءة وشاشات وليد الحريري، فاير سامي يوسف.
وطرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية مؤخراً وهو ديو "انساى" الذى جمعه بالنجم المغربى سعد لمجرد وتم تصويره فى العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسام الحسينى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع يوتويب، ومن المقرر أن يغنيها رمضان فى حفله بالساحل.
بروفات حفل محمد رمضان فى الساحل
محمد رمضان من بروفات حفله بالساحل
مسرح حفل محمد رمضان
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