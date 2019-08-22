شكرا لقرائتكم خبر عن درة تصور 18 مشهدا فى مركز الموسيقى من "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة درة 18 مشهدا فى مسلسل "بلا دليل"، داخل مركز الموسيقى الخاص بها خلال أحداث المسلسل بمنطقة جاردن سيتى اليوم الخميس، وتجمع المشاهد بينها وبين النجم خالد سليم ونيكولا معوض وبعض من الوجوه الجديدة الشباب عازفين ضمن أحداث المسلسل.

وينشر ”الخليج 365”، صورا من داخل الكواليس، تتضمن مشاهد درة وهى تعزف على آلة الموسيقى، وينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، حيث تقدم شخصية تدعى "حبيبة" عازفة على آلة الهارب، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر أكتوبرالمقبل، من إنتاج شركة "سينرجى".



درة داخل كواليس "بلا دليل"

وفى سياق متصل، عادت أسرة المسلسل للتصوير مرة أخرى، بعد توقف دام لأكثر من أسبوع بسبب أجازة عيد الأضحى، واستأنفت المخرجة منال الصيفى التصوير يوم الأحد الماضى، بمشاهد جمعت درة وإسلام جمال وأخرون.

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مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.



درة تعزف على الة موسيقى فى بلا دليل